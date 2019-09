Umwelt- und Verkehrsausschuss in kleve : Verkehrs-Ziel in Kleve: Fahrradanteil von 25 Prozent

Der Anteil von Fahrrädern am Verkehr in Kleve soll deutlich steigen. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kleve Mit dem neuen Mobilitätsmanager Gerald Klemenz soll es in Kleve voran gehen. Er stellte sich der Politik vor

Er war in Kapstadt und in Amersfoort, er hat sich mit Straßenbahn- und Busmodellen befasst, hat das My-City-Bus-System untersucht und Fahrgastzahlen ermittelt. Und weil er bisher in der Industrie gearbeitet hat, stellt sich für ihn bei einer Kosten-Nutzen-Rechnung nicht die Frage, was kostet ein Mobilitätssystem, sondern sein Ansatz lautet: „Ich habe vier Millionen Euro Zuschüsse, was kriege ich dafür“, sagt Gerald Klemenz. Gerald Klemenz ist der neue Mobilitätsmanager der Stadt Kleve und stellte sich jetzt den Mitgliedern des Umwelt- und Verkehrsausschusses vor, freudig begrüßt von Ausschuss-Vorsitzenden Michael Bay (Grüne), denn bis jetzt hatte die Stadt keinen Mobiltätsmanager. Dabei braucht sie einen, will sie für die Zukunft gerüstet sein, meint nicht nur Bay.

In Kleve habe er zunächst einmal mit „etwas kleineren Projekten zu tun“, sagt Klemenz im Ausschuss. Es gelte vor allem, den ÖPNV zu untersuchen und daraus Analysen zu ziehen. Er werde sich jetzt mit der Situation in der Stadt vertraut machen und mehr Daten sammeln, die nötig sind, um die richtige Analyse zu treffen. Eines vorweg: Beim Radverkehr werde schon viel getan in der Stadt, sagt er. Mit entsprechenden Daten werde man dann auch sagen können, wie es um das Mobiltätsverhalten der Klever Bürgern in Stadt und Ortschaften steht und was man wo und wie verbessern müsse. Er habe sein Zimmer oben unterm Dach des Rathauses und stehe zu Gesprächen bereit, sagt Klemenz.