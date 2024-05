Architektenpläne liegen vor So soll das neue Eingangsgebäude im Klever Tiergarten aussehen

Im vergangenen Jahr sorgte der Klever Tiergarten für einen neuen Besucherrekord: 140.000 Gäste waren im Zoo unterwegs. Die Freude unter den Verantwortlichen war groß. Und doch ruht sich Leiter Martin Polotzek nicht aus, er will wachsen, den Tiergarten weiterentwickeln. So hat er auch den Eingangsbereich in den Blick genommen. „Die Begeisterung der Bevölkerung für den Tiergarten wächst – daher muss auch das mittlerweile in die Jahre gekommene Kassenhaus angepasst und saniert werden“, sagt Polotzek.