Bekannter Buntstiftmaler So sieht das neue Schlote-Plakat für Kleve aus

Für die Schwanenburg über Kleve hat sich Schlote dieses Mal für eine schöne grafische Variante entschieden, zurückhaltend und doch immens markant in einem. Das neue Schlote-Plakat für Kleve verzichtet dabei auf die sonst übliche Aufzählung von Bauten oder Firmen und gibt sich in erster Line den feinen Tönen von Stiften und Aquarellfarbe hin. Signiert kostet es 159 Euro (nur am Tag der Eröffnung 149 Euro) und ist in Fine-Art Print gedruckt, so Galeristin Anja Friedrichs.