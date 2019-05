Einweihung : 15.000 Bienen sind fleißig im Tiergarten

Kleve Die neue Attraktion im Klever Tiergarten ist ein Bienenvolk. Besucher können die Insekten in einem Schaukasten dabei beobachten, wie sie Honig produzieren. Der Imkerverein Kellen weihte das neue Bienenhaus am Sonntag ein.

Dietmar Cornelissen, der Leiter des Klever Tiergartens, würde seinen Blick am liebsten gar nicht mehr abwenden von dem Treiben im Bienenstock. „Wir gucken hier alle fasziniert hin, was sich da so tut“, sagt er über sich und seine Mitarbeiter. Der Imkerverein Kleve-Kellen hatte am Sonntag sein neues Bienenhaus eingeweiht und da wollte der Tiergarten-Leiter natürlich nicht fehlen.