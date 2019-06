Spielplatz Reichswalde : Erst einen neuen Spielplatz in Reichswalde bauen

Erst einen neuen Spielplatz in Reichswalde bauen

Der Platz am Eichenwinkel soll entwidmet werden. Das empfiehlt der Hauptausschuss dem Rat, änderte aber die Reihenfolge.

Zuerst soll die Planung für den neuen Spielplatz abgeschlossen sein, sollen Bürger und Anwohner an der Entwicklung der Pläne beteiligt werden. Erst wenn das alles in „trockenen Tüchern“ ist, soll der alte Spielplatz Eichenwínkel in Reichswalde entwidmet werden. Das empfiehlt der Hauptausschuss der Stadt Kleve dem Rat einstimmig.