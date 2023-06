Nachhaltiger Strom Neuer Solarpark auf neun Hektar Fläche

Mit Blick auf Klimawandel, Ukraine-Krieg und ganz konkret das umstrittene Heizungsgesetz müssen die Stadtwerke in den Kommunen in eine neue, andere Zukunft schauen. „In Kleve haben die Stadtwerke damit bereits begonnen“, sagt Claudia Dercks, Geschäftsführerin der Stadtwerke Kleve. So haben sich die Stadtwerke breiter aufgestellt und arbeiten in bestimmten Bereichen mit den Versorgern der Nachbarkommunen zusammen. Ein weiterer Schritt ist der, jetzt konkrete Projekte anzustoßen, die direkt in Kleve in naher Zukunft umgesetzt werden können. „Man muss jetzt strategisch vorgehen, muss alternative Konzepte ausarbeiten und dann – auch zusammen mit unseren benachbarten Kooperationspartnern – alle Projekte professionell zusammenführen, um dem Bürger eine zukunftsfähige Versorgung zu bieten“, sagt Dercks.