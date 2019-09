Kleve: Bauausschuss tagte im Rathaus : Neuer Plan für das Baugebiet an der Königsallee

Kleve Die umstrittene Grünfläche zwischen Tennisplätzen und Friedhof soll bebaut werden

Der erste Plan für ein Neubaugebiet an der Königsallee, den die Stadt für die Fläche zwischen Tennisplätze und Friedhof vorlegte, fiel bei den Anwohnern durch. Nicht nur die Nachbarn der Fläche, sondern auch die Anwohner der Straße Bresserberg protestierten: Sollte doch die vor Jahren abgebundene Straße wieder wie ein Bypass von Königsallee bis Nimwegerstraße geöffnet werden. Auf der Fläche sollten mehr als 30 Wohneinheiten gebaut werden. Dieser Plan ist jetzt vom Tisch. Im Bauauschuss stellte Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer einen neuen Plan vor. Demnach fallen acht Reihenhäuser unmittelbar an der Königsallee weg. Sie wären wegen der topografischen Lage auch nur schwer umzusetzen. Jetzt stoßen die Gärten von zwei Doppel- und einem Einfamilienhaus an die Straße. Die Einfahrt in das Gebiet ist da, wo auch heute die alte Zufahrt zur längst abgerissenen Tennishalle mündet. Die Straße bleibt abgebunden und endet in einem Wendehammer, es also wird von der Königsallee keinen Durchgangsverkehr über die Bresserbergstraße geben.