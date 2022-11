Verein für Entwicklungshilfe : Das ist der neue Pro-Dogbo-Kalender in Kleve

Eckard Erdmann, Kathrin Verhoeven und Siegbert Garisch (v. l.) präsentieren den neunen Pro Dogbo-Kalender für das Jahr 2023. Foto: Clara Vesely

Kleve Der Klever Verein Pro Dogbo erstellt jährlich einen Kalender mit Bildern ihrer Entwicklungshilfe und weiteren Fotos aus Benin. Ab wann und wo das Werk erhältlich ist.

Es braucht nicht gleich ein großes Flugzeug, um fernen Ländern nah zu sein. Meist reicht auch ein Kalender, der einem die Welt der Bewohner näher bringt. Einen solchen gibt es ab sofort von dem Klever Verein Pro Dogbo zu kaufen, der Schul- und Ausbildungshilfe im westafrikanischen Benin leistet. „Zu sehen sind Bilder, die das wahre Leben in Benin zeigen“, so Kathrin Verhoeven, zweite stellvertretende Vorsitzende der gemeinnützigen Nichtregierungsorganisation. Der Erlös des Kalenders fließt vollständig in die Entwicklungsarbeit vor Ort. So können sowohl Deutsche als auch Beniner glücklich gemacht werden.

Das westafrikanische Land ist eines der ärmsten der Welt. Etwa 40 Prozent leben unterhalb der Armutsgrenze, viele Kinder arbeiten in Mienen oder in der Landwirtschaft, die Gesundheitsversorgung ist insbesondere im ländlichen Raum unzureichend. Pro Dogbo wurde 2002 von Klaus van Briel gegründet und hat es sich gemäß ihres Leitspruchs „Stärken. Bilden. Begleiten.“ zur Aufgabe gemacht, Kinder und junge Erwachsene der Gemeinde Dogbo in ihrer Schul- und Weiterbildung zu unterstützen.

Info Der Pro Dogbo Kalender für das Jahr 2023 Wann Der Kalender ist ab sofort erhältlich. Wo Das Werk kann in der Buchhandlung Hintzen erworben werden. Außerdem sind Bestellungen bei Pro Dogbo über die E-Mail-Adresse info@pro-dogbo.de möglich. Wie teuer Der Kalender kostet 15 Euro. Auf Personen, die sich den Kalender außerhalb von Kleve liefern lassen möchten, kommen zusätzliche Versandkosten hinzu.

Mit Klever Spenden konnte der Verein bereits ein Gelände von über 5000 Quadratmetern erwerben und hierauf mehrere Gebäude errichten. Darunter ist eine Bäckerei, eine Werkstätte sowie auch Lehrlingswohnheime. Als nächstes soll ein Mädchenhaus gebaut werden, das die prominente Tänzerin Motsi Mabuse durch eine Großspende unterstützt. Neben der Ausbildungshilfe fokussiert sich der Verein gemeinsam mit der Studierendeninitiative „Weitblick Münster“ auf die politische, gesellschaftliche und soziale Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche. So konnten in den letzten Jahren insgesamt 24 Schulen in der Gegend errichtet werden. All die genannten Gebäude sind Einrichtungen, durch die junge westafrikanische Menschen eine Ausbildung erhalten und mit der sie neue Chancen erhalten. „Dass die Menschen dort wegen der Spenden aus Kleve zur Schule gehen können – das ist für mich ein großer Erfolg“, sagt Kathrin Verhoeven, Nichte des Vereinsgründers. Insbesondere in Anbetracht des 20-jährigen Jubiläums in diesem Jahr, sei es schön, zu sehen, was die Menschen vor Ort bereits erreicht haben und wie sie sich gegenseitig unterstützen, so Verhoeven. „Es ist ein ständiges Geben und Nehmen.“

Gemeinsam mit der Organisation „Education Service International“ (ESI) – die Partnerschaft besteht seit 2011 – konnten bereits über 400 Menschen ausgebildet werden. Pro Dogbo ist heute vorwiegend für den Teil der Finanzierung des Projekts zuständig. Organisiert wird die Entwicklungshilfe durch regelmäßige Online-Treffen mit ESI, die vor Ort die jungen Westafrikaner betreuen. Auch wenn Siegbert Garisch, erster stellvertretender Vorsitzender von Pro Dogbo, das letzte Mal 2019 in Benin war, so sagt er: „Es ist immer wieder schön, dort zu sein. Die Menschen dort sind so friedliebend.“

Doch Garisch begeistert nicht nur die Entwicklung vor Ort in Benin, sondern auch die Dimensionen, die das Projekt mittlerweile in Kleve angenommen hat. Für den Klever Sozialpädagogen sind die beiden Gebiete Partner geworden. Sein Wunsch ist es, dass diese Zusammenarbeit auch in der Zukunft bestehen bleibt. „Zwischen dem Niederrhein und Benin findet ein Austausch statt, der begeisternd ist“, betont der Pädagoge.