Spannende Geschichten aus der Region Neuer Kalender für das Klever Land ist endlich da

Viele ältere Leser werden sich noch gern an die „Schweizer Spende“ erinnern. Bernd Haunfelder erläutert die Geschichte dieses Hilfswerkes für die Jahre 1946 bis 1948. Kreisarchivarin Beate Sturm beschreibt die Kinderverschickungen im Landkreis Kleve von der Nachkriegszeit bis in die ausgehenden 1960er-Jahre. Günter van Meegen hat die Baumgraffiti am Voltaire-Weg in Bedburg-Hau untersucht, Wiltrud Schnütgen schreibt über den heute unvorstellbaren elektrischen Stuhl für Hunde Ende der 40er-Jahre. Katrin Bürgels bebilderte Chronik des Klever Landes, Susanne Huschkas Literaturverzeichnis, Gedichte von Maria Diedenhofen, Mundartbeiträge von Johannes Heimbach und Haki van Hezik runden den Kalender ab.