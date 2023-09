Anne-Maria Tenzer Neuer Job für Kleves ehemalige Galeria-Chefin

Sie war das Gesicht des Umbruchs bei Galeria in Kleve, stand für die Umsetzung des neuen Konzepts als eine von drei Modell-Filialen in ganz Deutschland – und war ganz nebenbei auch schnell im Stadtleben angekommen. Die Überraschung war dementsprechend groß, als Anne-Maria Tenzer im Frühjahr 2022 aus Kleve abberufen wurde. Für sie ging es zunächst in den Hauptsitz nach Essen. Schon in Kleve sagte Tenzer immer wieder, dass sie sich vor allem auf der Verkaufsfläche der Warenhäuser wohl fühlt. So kommt es wenig überraschend, dass sie nun die Leitung eines neuen Hauses angetreten hat.