Pommes, Currywurst & Co. Neuer Imbiss im Klever Tiergarten eröffnet

Kulinarisch setzen die Nachfolger in der Bude im Eingangsbereich auf Bewährtes. Im Mittelpunkt stehen Pommes, dazu gibt es reichlich Ketchup und Mayonnaise. Zudem werden Currywurst, Frikandel, Bratwurst oder Frühlingsrolle angeboten. „Und wir wollen auch unbedingt vegetarische Alternativen an den Start bringen“, sagt Lettau. So soll künftig ein Bulgursalat mit Falafel und Joghurt-Dressing zur Auswahl stehen. Zudem will Polotzek zusammen mit den neuen Imbisspächtern innovative Konzepte erarbeiten, bei Veranstaltungen Akzente setzen. „In der Kooperation wird eine Menge möglich sein“, sagt der Veterinärmediziner. Aber: „Goldkost“ sucht dringend noch Personal, das bereit ist, sich an die Fritteuse zu stellen. „Über helfende Hände würden wir uns sehr freuen“, sagt Lettau.