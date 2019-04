Agentur in Kleve : Neuer Gesellschafter für die Agentur Mediamixx

Frank Wöbbeking (l.) und Stephan Oeller. Foto: mediamixx

Kleve Der internationale Übersetzungsdienstleister Noraktrad mit Sitz in Madrid hat Anteile an der Klever Kommunikationsagentur Mediamixx erworben. „Wir freuen uns, einen strategischen Partner gefunden zu haben, der sein Engagement in Kleve in den kommenden Jahren erheblich ausbauen wird“, sagt Mediamixx-Geschäftsführer Frank Wöbbeking.

Noraktrad und Mediamixx arbeiten seit mehreren Jahren zusammen.

Noraktrad ist weltweit als Übersetzungsdienstleister tätig. Mehr als 4000 Übersetzer übertragen jeden Monat über sechs Millionen Worte in rund 160 Sprachen. Thematisch hat sich das Unternehmen auf technische Dokumentationen, wissenschaftliche Texte und Patente spezialisiert. Mediamixx ist seit 25 Jahren auf deutsch-niederländische Kommunikation fokussiert. Die 14 Mitarbeiter beraten deutsche Kunden auf dem Weg in die Niederlande und niederländische Kunden bei der Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland. Für Noraktrad entwickelt die Agentur den niederländischen Markt. „Zudem wollen wir die internationale Kommunikation für unsere Gruppe bei Mediamixx bündeln“, erklärt Noraktrad-Geschäftsführer Stephan Oeller.

(RP)