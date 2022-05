Deichvefband Xanten-Kleve : Fischtreppe wird neu ausgeschrieben

Kleve Angebote waren zu teuer: Am neuen Schöpfwerk am Altrhein wird länger gebaut. Die Fischtreppe gehört zur Deichsanierung Oraniendeich zwischen Emmericher Rheinbrücke und Griethausen.

Das neue Schöpfwerk am Deich vor Griethausen ist fertig und verrichtet bereits tapfer seine Arbeit. Die dazu gehörige Fischtreppe und der Abriss des alten Schöpfwerkes muss allerdings neu ausgeschrieben werden: „Die Fischtreppe ist in Teilen gebaut bis auf den oberen Abschnitt - aber da würden die Kosten aus dem Ruder laufen, wenn wir das so umsetzen würden“, sagt Maximilian Pieper, Geschäftsführer des Deichverbandes Kleve-Xanten. Eigentlich sollte ein Rohr durch den Deich gepresst werden, das zwei Meter Durchmesser hat und durch das der Fischaufstieg geführt hätte.