Vom Krankenhaus in die Arztpraxis : Neuer Arzt in Klever Gemeinschaftspraxis

Neuer Arzt in Klever Gemeinschaftspraxis

Vom Krankenhaus in die Arztpraxis

Wolfgang Spreen (li.) besuchte Dr. Marc Antonius Lohmann (3. v.l.) in der Gemeinschaftspraxis Dr. Woitge (2. v. re.), Schiffer (3. v. re.), Dr. Schirrmacher (2. v. li.) in Kleve. Rechts Reneta Schirrmacher. Foto: Kreis Kleve

Kleve Marc Antonius Lohmann tritt die Nachfolge von Hausarzt Henning Woitge an.

In der Gemeinschaftspraxis Henning Woitge, Clemens Schiffer und Kai Schirrmacher tritt ein neuer Arzt an: Marc Antonius Lohmann hatte im April in der Gemeinschaftspraxis hospitiert und sich schnell entschieden, dort zum 1. Januar 2020 als Nachfolger von Hausarzt Henning Woitge einzusteigen. Woitge wird die Praxis Ende des Jahres verlassen und eine neue Herausforderung annehmen wird.