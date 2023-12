Technik im Arboretum Wie eine Wetterstation den Klever Klimawandel misst

Etwas unscheinbar steht die Wetterstation im Herzen des 13.000 Quadratmeter großen Obstbaum-Arboretums am Klever Forstgarten. Es mutet wie eine Funkzelle an, kann aber deutlich mehr als Signale empfangen und weiterleiten. Die mit Pyranometern ausgestattete Wetterstation des Erdbeobachtungslabors der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort soll dazu beitragen, dass sich Kleve an die Folgen der Erderwärmung anpasst.