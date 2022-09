Als dritter Zoo in Deutschland : Klever Tiergarten zeigt bedrohte Affenart – auch Themenspielplatz geplant

Die Umbauarbeiten auf der Anlage der Roten Pandas sind zwar weit fortgeschritten. Wegen Lieferproblemen verzögert sich die Eröffnung aber auf Ende des Jahres. Foto: Tiergarten Kleve

Kleve Die Umgestaltung des Tiergartens in Kleve geht voran. Ab Oktober ist man einer von drei Zoos in Deutschland, die eine vom Aussterben bedrohte Affenart zeigt. Das Highlight der kommenden Saison wird ein neuer Themenspielplatz. Was der Tiergarten alles plant.

Vorstand und Leitung hatten jüngst zur Begehung in den Tiergarten Kleve eingeladen. Denn zu erzählen und zeigen gibt es derzeit einiges: Die neue Rote Panda-Anlage und das Zweifarbentamarin-Gehege wurden vorgestellt, ein Ausblick auf neue Tierarten gegeben und das Highlight für die nächste Saison präsentiert. Aber von vorne.

Die Umbauarbeiten auf der Anlage der Roten Pandas sind weit fortgeschritten. Tiergartenleiter Martin Polotzek präsentierte mit den Vorstandsmitgliedern Rebecca Schoofs und Josef Kanders die Kunstfelsen, die das neue Stallgebäude und die Rückwand verdecken. Gemeinsam gaben sie einen Überblick über den aktuellen Entwicklungsstand. „Die Kunstfelsarbeiten sind weitestgehend fertiggestellt. Nun warten wir auf die Glasscheiben und den Bambuszaun für die endgültige Fertigstellung“, sagte Polotzek. „Aber auch hier sind wir von Lieferschwierigkeiten betroffen, sodass sich die Eröffnung leider auf Ende diesen Jahres verschiebt.“

Das Highlight der kommenden Saison: Ein Blick auf den neuen Themenspielplatz. Foto: Tiergarten Kleve

Info Mehr als 300 Tierarten sind in Kleve zu sehen Öffnungszeiten Der Tiergarten Kleve ist täglich zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Artenvielfalt Besucher können derzeit über 300 Tiere aus 60 verschiedenen Arten und Rassen sehen, darunter Nachwuchs bei Seehund und Zwergotter sowie die Witwenpfeifgänse als neue Tierart. Internet Weitere Informationen unter: www.tiergarten-kleve.de

Etwas früher soll die Anlage der Zweifarbentamarine eröffnet werden. „Aktuell werden die beiden Häuser fertiggestellt und die Außenvoliere in drei Wochen geliefert, sodass die ersten Tiere wahrscheinlich im Oktober einziehen können“, berichtet Tiergartenleiter Polotzek. „Damit sind wir der dritte Zoo in Deutschland, der die vom Aussterben bedrohte Affenart hält.“ Der alte, in die Jahre gekommene Eselstall soll zu einem großen, begehbaren Warmhaus für südamerikanische Tiere wie Flachlandtapir, Ameisenbär oder Mähnenwolf umgebaut werden. Hierzu läuft gerade der Förderantrag. Die begehbare Präriehund-Anlage wird von Tiergarten-Mitarbeitern in Kooperation mit ehrenamtlichen Helfern gebaut und soll kommendes Jahr eröffnet werden.

„In wenigen Tagen zieht mit einem nordamerikanischen Baumstachler eine neue Tierart, vorerst in den rückwärtigen Bereich, bei uns ein“, sagt Tiergartenleiter Polotzek. „Und Ende September kommen mit zwei Elenantilopen die ersten Antilopen in die Schwanenstadt und werden gemeinsam mit unseren Straußen eine Afrika-WG gründen.“

Beim Großprojekt „Neue Robbenanlage“ gibt es ebenfalls Neues zu berichten: Gemeinsam mit dem Denkmalamt und der Bezirksregierung ist die Verortung der neuen Robbenanlage im denkmalgeschützten Park geklärt worden, jetzt läuft die Machbarkeitsstudie. Außerdem veranstaltet der Tiergarten am 8. Oktober um 20 Uhr ein Benefizkonzert in der Stadthalle Kleve, mit dem die ersten Spenden für Deutschlands modernste Seehundanlage gesammelt werden sollen.

Zum Abschluss des Rundgangs präsentierten Vorstand und Tiergartenleitung noch das Highlight für die nächste Saison. „Wir freuen uns sehr, Ende April unseren neuen Themenspielplatz eröffnen zu dürfen. Mit einem in Kleve einzigartigen Rollstuhlfahrerkarussell, einem eigenen Spielbereich für Kinder unter fünf Jahren und großen Spieltürmen wird er ein neues Highlight darstellen, das Kinder und Jugendliche jeglichen Alters und egal ob mit oder ohne Behinderung zum gemeinsamen Spielen einlädt“, sagte Polotzek. „All unsere Projekte sind nicht ohne die Unterstützung von Spenden, Stiftungen und der Stadt sowie dem Land möglich. Daher danken wir der IKEA Stiftung, die uns beim Bau des neuen, barrierefreien Spielplatzes unterstützt, genauso wie allen anderen Unterstützenden sowie insbesondere der Stadt Kleve, ohne deren Zuschüsse ein solch wachsender Tiergartenbetrieb nicht möglich ist.“

(lukra)