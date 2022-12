Tiefbaumaßnahmen im kommenden Jahr 2023 gibt es neue Straßen und Kanäle für die Stadt Kleve

Es sind ganz kleine Dinge wie das Auswechseln einer herkömmlichen Glühbirne mit einer LED-Leuchte in den Straßen-Laternen, die den Fachbereich Tiefbau der Stadt Kleve im kommenden Jahr beschäftigen werden. Aber auch ganz große Baumaßnahmen wie der nächste Abschnitt beim Ausbau des Stadthallenumfeldes und diverse Kanalbaumaßnahmen und den Ausbau der Straßen wie an der Spyckstraße oder der Bau einer neuen Erschließung – wie die Straße neben der alten Post zur neuen Radstation am Bahnhof, die 2023 endlich für 100.000 Euro befestigt werden soll. Diese Straße wird auch der spätere Eingang zu den neuen Wohnquartieren in der Unterstadt werden. Wobei auch die kleinen Dinge kräftig zu Buche schlagen: Für 2023 hat Bernhard Klockhaus, Fachbereichsleiter Tiefbau 35.000 Euro für LED-Leuchtmittel eingeplant. Die werden dann sukzessive Stück für Stück ausgetauscht.