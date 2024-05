Bisher noch ein Schotterplatz Das sind die Pläne für den Parkplatz an der Klever Stadthalle

Das Stadthallenumfeld hat bereits eine sichtbare Aufwertung erfahren, nun soll auch der Parkplatz zukunftsfit gemacht werden. Bislang ist nur die Zuwegung zu den Parkbuchten asphaltiert, die Autos selbst stehen auf unbefestigtem Grund. Das soll sich bald ändern. Im Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und -mobilität stellte die Stadtverwaltung am Mittwochabend einen ersten Plan vor. „Dieses Projekt liegt allen sehr am Herzen“, sagte der Technische Beigeordnete Christian Bomblat. Prioritär habe man die Platanen auf dem Areal ins Auge gefasst. Und ein Baumgutachten habe ergeben, dass die Bäume in gutem Zustand seien. „Sie stehen zwar ein bisschen eng beieinander, sie stören sich aber nicht gegenseitig. Sie können daher alle gehalten werden“, sagte Bomblat. In der Vergangenheit war die Sorge geäußert worden, dass viele gefällt werden müssten.