Fortbildung : Neue Mentorinnen beim Kneipp-Verein

Kleverland Anna Neu und Monika Schneidereit können Interessierte bei „Kneippschen Anwendungen“ unterstützen.

(RP) Beim Kneipp-Verein-Kleverland gibt es keinen Stillstand. Um auch in Zukunft in Sachen kneippscher Anwendungen auf dem allerneuesten Stand zu sein, ließen sich jetzt zwei engagierte Mitglieder in der Kneipp-Akademie zu Mentorinnen ausbilden.