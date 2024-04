Verkehr in Kleve Neue Markierungen an der Ringstraße – an manchen Stellen wird es eng

Erkennbar werden dann auch einige Engstellen für Verkehrsteilnehmer. Zunächst hatte sich der Rat für einen schmalen Radfahrweg von 1,65 Meter in beide Richtungen entscheiden. Dann fiel auf, dass dieser an Autoparkbuchten weiter verkleinert werden muss. An einigen Stellen beträgt die Breite aufgrund der Parkbuchten nur noch 75 Zentimeter. Nach Absprache der Verwaltung mit dem Straßenbaulastträger, dem Landesbetrieb Straßen.NRW, entspricht das aber den Vorschriften.