Der Bedarf ist groß Kellen bekommt eine neue Kita

Der ehemalige Kindergarten Sonnenschein am Köstersweg steht leer und soll einem größeren Neubau für einen neuen Kindergarten weichen. „Es besteht ein dringender Bedarf an Betreuungsplätzen in Kellen, zudem soll der Kindergarten an der Overbergstraße geschlossen und an den Köstersweg verlagert werden“, erklärte Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer vor dem Bauausschuss der Stadt Kleve.