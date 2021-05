An der Spyckstraße : Neue Kapelle im Klever Franziskus-Haus geweiht

Kleve In einem den Corona-Regeln entsprechend kleinen, aber dennoch festlichen Gottesdienst weihte Propst Johannes Mecking die moderne Kapelle der neu gebauten Senioreneinrichtung.

Es war das 60-jährige Ordensjubiläum von Schwester Cäcilia, an dem im Januar 2017 der letzte Gottesdienst in der alten Kapelle des Franziskus-Hauses an der Spyckstraße gefeiert wurde. Der damals für den Niederrhein zuständige Weihbischof Wilfried Theising versprach bei der Profanierung, dass bald „eine neue Zeit des Aufbauens“ anfange. Seither sind rund vier Jahre vergangen – und Schwester Cäcilia konnte am 5. Mai die Einweihung der neuen Kapelle mitfeiern.

In einem den Corona-Regeln entsprechend kleinen, aber dennoch festlichen Gottesdienst weihte Propst Johannes Mecking die moderne Kapelle der neu gebauten Senioreneinrichtung. Er segnete den Ambo, also das Lesepult, Altar und Tabernakel, in dem gewandelte Hostien aufbewahrt werden, mit Weihwasser und Weihrauch. Sie stammen aus der Kapelle, die im Zuge des Neubaus abgerissen wurde. Auch aus dem ehemaligen Kinderdorf St. Joseph in Schneppenbaum und dem ehemaligen Seniorenheim auf Haus Gnadenthal haben Gegenstände und Kunstwerke einen neuen Platz in der nun geweihten Kapelle gefunden. Künftig, wenn die Abstandsgebote aufgehoben sind, können dort bis zu 70 Gläubige Gottesdienste feiern, die per Video in den Zimmer der Bewohnerinnen und Bewohner empfangen werden können.