Hilfe im Ehrenamt : Neue Hospizbegleiter treten Dienst am St.-Antonius-Hospital an

Neue Hospizbegleiter treten Dienst am St.-Antonius-Hospital an

Die neuen Hospizbegleiter wurden am Klever St. Antonius-Hospital begrüßt. Foto: KKLE

Kleve Durch ihre Besuche und Gesprächsangebote unterstützen die neun ausgebildeten Ehrenamtlichen betroffene Familien und entlasten sie emotional.

(RP) Der ambulante Hospizdienst am St.-Antonius-Hospital begrüßt neun neue Hospizbegleiter. Nach absolviertem Kurs erhielten Beatrix Lichtenberger, Karin Hornig, Sonja Witzke, Anja Kolender, Christiane van der Staay, Andrea Booms-Aymanns, Bernd Rave, Nicole Minkwitz und Nicole Unkrig-Gast von den Hospizkoordinatorinnen Marion Aryus und Dorothee Beutler ihre Zertifikate, von Krankenhausseelsorgerin Judith Welbers den Aussendungssegen.

Auf dem Weg zum Hospizbegleiter absolvieren sie einen ausführlichen und intensiven Kurs. „Die Teilnehmer lernen das Sterben aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennen“, sagt Hospizkoordinatorin Marion Aryus. Die Themen sind so wichtig wie unterschiedlich: von der Würde des Menschen über Kommunikation, Schmerztherapie, Sterbephasen bis hin zur Rolle von Angehörigen, Krisenintervention und Kraftquellen. Auch das Thema Humor gehört dazu.

„Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter sind unser Rückgrat“, betonen die Koordinatoren. „Sie begleiten nicht nur in Familien, sondern auch in Pflegeeinrichtungen, Wohngruppen und Krankenhäusern. Sie sind wie die vielen anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter in unseren Einrichtungen unverzichtbar.“