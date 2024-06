Eigentümer meldet sich Ein „Trauerspiel“ am Gemeindeweg in Kleve?

Andreas Artz weiß genau, wie lokalpolitische Prozesse verlaufen. Der gebürtige Materborner ist CDU-Fraktionschef im Gemeinderat von Obrigheim in der Pfalz, im Bauausschuss mischt er umtriebig mit. Und Artz sagt: „Ich verstehe nicht, weshalb sich Politik und Verwaltung in Kleve in meinem Anliegen so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Wir in Obrigheim hätten da anders gehandelt, wir hätten dem Eigentümer die Chance gegeben, seine Pläne zu erklären.“