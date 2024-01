Ein Leerstand weniger Neue Gastronomie zieht in die Klever Fußgängerzone

In dem Ladenlokal war über Jahrzehnte das Klever Reisebüro untergebracht. Nach mehr als 70 Jahren schloss das Geschäft Ende 2022. Seitdem sind die Fensterscheiben mit braunem Papppapier abgeklebt. Aber nicht mehr lange: Denn in bester Innenstadtlage an der Großen Straße wird ein Bistro eröffnet. In zwei Wochen ist es soweit. Das Haus hat einen neuen Besitzer. Shpend Baruti (52) möchte ein für Kleve neues gastronomisches Angebot schaffen. „Hier sollen die klassischen Speisen auf der Karte stehen, die zu einem Bistro gehören. Von Salaten über Croissants bis Crêpes.“ Baruti kommt aus der Gastronomie. 30 Jahre lang hat er dort gearbeitet, unter anderem zwölf Jahre in London. Auch im Kosovo war er im Gastronomiegewerbe tätig. „Ich hatte immer den Wunsch, mich irgendwann selbstständig zu machen und freue mich, dass es jetzt geklappt hat“, erzählt er.