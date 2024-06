An der Ringstraße Neue Galerie in Kleve „für jeden Geldbeutel und für jeden Geschmack“

Die Liebe ist raumfüllend: Drei mal drei Meter misst jetzt in Kleve das berühmte „Love“ mit dem gekippten „O“ des Pop-Art Küntlers Robert Indiana vom Boden bis zur Decke. Der Teppich, der noch zusammen mit dem 2019 verstorbenen US-Amerikaner geknüpft wurde und der 2007 im Museum Kurhaus Kleve mit weiteren Teppichen, Skulpturen und Bildern für Furore sorgte, empfängt jetzt Besucher der neuen Galerie „Art-Apollonia“, die am Samstag, 22. Juni, 12 Uhr in Kleve an der Ringstraße eröffnet wird, gleich hinter dem Eingang. Er ist umgeben von weiteren „Love“-Teppich-Variationen in verschiedenen Größen als Auflage von „Deutschland-Love“ in Schwarz-Rot-Gold bis zum „Classic-Love“ in Blau und Grün. Es gibt die kleinen Teppiche gerahmt und ungerahmt, in Größen zwischen 40 mal 40 Zentimeter und 80 mal 80 Zentimeter.