Interview Jürgen Rauer : Die Bauvorhaben gehen weiter

Häuslebauer können sich jetzt um Grundstücke in Kleve und Kellen bewerben.

Trotz Corona-Krise gehen die Geschäfte im Fachbereich Bauen und Planen voran. Wir sprachen mit dem Technischen Beigeordneten der Stadt Kleve über die Themen, die 2020 und die vielleicht doch erst 2021 anstehen. Denn so ganz spurlos wird Corona nicht am Baudezernat vorübergehen.

Jürgen Rauer Für das Jahr 2020 sind neben weiteren Verfahren insbesondere die Bebauungspläne für die Bereiche in der Unterstadt zu benennen: entlang der Bahnstrecke für die Bildungseinrichtungen und den Wohnungsbau, die Bebauungspläne für Ein- und Zweifamilienhäuser und Gewerbeflächen. In der Oberstadt das Baugebiet Mühlenberg II an der Stadionstraße.

Bauausschuss Der Bauausschuss der Stadt Kleve tagt am Donnerstag, 23. April, 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Damit geht die polische Arbeit in Corona-Zeiten weiter.

Rauer Die Entwicklung des Baugebiets in Rindern (Brodhof) ist in diesem Jahr vorgesehen. Des Weiteren ist in 2020 die Erschließung eines Baugebietes in Kleve-Kellen (Neerfeldstraße/Goldacker) geplant. Interessenten können sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt in einer Liste vormerken lassen, um den Vermarktungsbeginn und das Losverfahren zur Vergabe der Grundstücke nicht zu verpassen.