Ausbildung bestanden : Neue Bankkaufleute bei der Volksbank Kleverland

Kleve Alle Auszubildenden werden übernommen und nach ihren Wünschen und Fähigkeiten in den verschiedenen Bereichen eingesetzt. Bewerbungen für den Ausbildungsstart im August 2022 werden jetzt angenommen.

Vier Bankkaufleute der Volksbank Kleverland haben ihre mündliche Abschlussprüfung nach bereits bestandener schriftlicher Prüfung mit Erfolg gemeistert. Dabei fand die mündliche Prüfung in Form eines Kundenberatungsgespräches statt, in dem die Auszubildenden ihre erworbenen Kenntnisse zeigen konnten – mit Abstand und FFP2-Masken.

Schon während ihrer Ausbildungszeit erhielten die Auszubildenden Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche ihrer Genossenschaftsbank. Joachim Beisel, Generalbevollmächtigter und Bereichsleiter Betrieb/ Personalmanagement: „Unsere Auszubildenden haben sich für eine fundierte und zukunftsorientierte Ausbildung entschieden. Sie zeigen großes Interesse an unserer regionalen Genossenschaftsbank. Besonders freut uns ihr großes Engagement und die durchweg sehr positive Entwicklung der jungen Banker innerhalb des Unternehmens.“

Alle Azubis werden übernommen und nach ihren Wünschen und Fähigkeiten eingesetzt. So werden je zwei neue Banker in der Firmenkundenbank und in der Privatkundenberatung arbeiten.