Papa-Rolle in anderem Licht Neue Ausstellung rückt Klever Väter in den Mittelpunkt

Der Christdemokrat, Vater zweier Kinder, wird für die Ausstellung so zitiert: „18 Jahre – das hört sich wie eine lange Zeit an. Aber irgendwie ist sie schnell vorbei. Die Kinder machen Abitur und gehen weg.“ Es wird erklärt, dass Hiob seinen Beruf gewechselt habe, um mehr Zeit für den Nachwuchs zu haben. Als Vater habe er viel Erfahrung mit den Herausforderungen von Kinderbetreuung, Haushalt und Berufsalltag gesammelt – für Frau und Mann im Hause Hiob habe es aber nie festgelegte Rollen gegeben. Christian Seißer wiederum sagt: „Das Wichtigste, das man im Leben hat, sind die eigenen Kinder.“ Der Ordnungsamtschef ist Teilzeit-alleinerziehender Vater von drei Kindern, der Nachwuchs wohnt im wöchentlichen Wechsel bei ihm und seiner früheren Partnerin. Gute Absprachen und Vorausplanung seien wichtig, und sein Arbeitsplatz biete ihm Flexibilität, so heißt es.