Blick hinter die Kulissen Das sind die neuen Anlagen im Klever Tiergarten

Unweit des neuen Spielplatzes entsteht die neue Panda-Anlage. Die ist dreimal so groß wie die bisherige, optisch erheblich aufgewertet und soll auch den Tieren mehr Platz zum Klettern und Erkunden bieten. Es ist das mit 250.000 Euro teuerste Gehege in der Geschichte des Parks. Neben Felstürmen entsteht auch ein asiatischer Tempel. „Wir haben uns unsere Gedanken gemacht. Aber unsere Panda-Dama Kamala macht sich natürlich auch ihre Gedanken“, sagt Polotzek. Darum wird in den Anfangstagen die ganze Zeit eine Tierpflegerin am Gelände stehen und beobachten, wie sich Kamala im neuen zu Hause einlebt. Bereits in der kommenden Woche kann das Gehege bezogen werden.