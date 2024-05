Chaos-Kreuzung in Kleve Neue Ampel an der Ringstraße endlich in Betrieb

Kleve · Lange hatte die Ampelschaltung an der Stein-Kreuzung in Kleve die Nerven der Verkehrsteilnehmer strapaziert. Nun ist die neue Ampel endlich in Betrieb. Ist der Nervfaktor damit Geschichte?

08.05.2024 , 20:28 Uhr

Die neue Ampelschaltung in Kleve. Foto: Ludwig Krause

Klever Autofahrer können aufatmen: Die stationäre Ampelanlage an der Ringstraße ist wieder in Betrieb. Monatelang hatte eine provisorische Ampel ihren Dienst getan – doch weil die Schaltung nicht an den Verkehrsfluss angepasst war, staute sich der Verkehr vor dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium immer wieder. Bernhard Klockhaus, Leiter des Tiefbauamtes im Klever Rathaus, berichtete am Mittwochabend im Verkehrsausschuss, dass Straßen.NRW am Nachmittag mitgeteilt habe, dass der Verkehr wieder regulär fließt. „Ich habe mich selbst vergewissert: Die Ampel leuchtet. Damit dürfte dieser Nervfaktor Geschichte sein“, sagte Klockhaus.

(ove)