Haus der Begegnung in Kleve Drei Etagen auf dem Synagogenplatz

Es ist ein Vorentwurf, eine Idee – aber die Idee zeigt den Weg, zeigt, wohin gedacht wird: Drei Etagen hoch soll auf dem Klever Synagogenplatz gebaut werden. So sehen es jedenfalls die Pläne vor, die im Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung der Stadt Kleve am Dienstag, 25 April, 17 Uhr, vorgestellt werden sollen. Damit möchte der Verein Beth HaMifgash seiner Idee von einem Haus der Begegnung in Kleve endlichen einen Schritt näher kommen. Dazu gibt es sogar einen „Letter of Intend“, den alle Fraktionen unterschrieben haben: „Der Rat der Stadt Kleve begrüßt den vorgelegten Konzeptentwurf des Vereins Haus der Begegnung Beth HaMifgash für ein Haus des Erinnerns und Gedenkens (...) auf dem Platz der 1938 zerstörten Synagoge“. Weiter heißt es in der Vorlage, dass die die Fraktionen den Wunsch des Vereins Mifgash nach einer Neugestaltung des Synagogenplatzes unterstützen. „Sie möchten das aktuelle bauliche Konzept des Büros Hülsmann, Thieme & Minor, das in der Grobplanung vorliegt und den antragstellenden Fraktionen vorgestellt wurde, auf diesem Platz weiterverfolgt wissen“, formuliert die Politik. Dabei wird die Synagoge anscheinend nicht in den alten Abmessungen überbaut. Auch soll das Erdgeschoss frei zugänglich sein. Darüber befinden sich zwei Etagen mit zwei 70-Quadratmeter großen Räumen, der Erschließung mit Treppe und Aufzug, WC und Küche. Zunächst sollte der Synagogenplatz frei bleiben und mehrere containerartige Gebäude sollten rund um den Dr.-Will-Platz entstehen. Eine Idee, die in der Politik keine Mehrheit fand. Jetzt also doch eine Überbauung des Platzes, auch wenn es keine sein soll: „Der Wunsch, den Synagogenplatz als Ausgangspunkt des Erinnerns und Gedenkens unangetastet zu lassen, und eine Nutzung in der vorstehend skizzierten Form stellen besondere Anforderungen an eine hier zu errichtende bauliche Anlage. Im Stadium des Vorentwurfskonzepts ist der diesbezügliche Grundgedanke, ein Gebäude zu erstellen, dessen Erdgeschoss offen, jedoch mit zwei Etagen überbaut ist, die multifunktionale Räumlichkeiten beherbergen“, heißt es im Text zum Entwurf. Das Gebäude soll leicht wirken, an ein Zelt erinnern und „transluzent“ verglast sein, so dass es abends weit in die Landschaft leuchtend und den Standort der Synagoge anzeigt, wie es heißt.