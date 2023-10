KAG-Neubau in Kleve Können die ersten Schüler 2025 einziehen?

Die Rohbauarbeiten an der Baustelle des Klever Konrad-Adenauer-Gymnasiums sind im Plan. Das bestätigt der Klever Bürgermeister Wolfgang Gebing auf Anfrage: „Die Wände des Erdgeschosses für den Trakt der Oberstufe werden bereits hochgezogen, die Bodenplatten für andere Gebäudeteile sind erstellt und vorbereitet“, so Gebing. Als nächstes werden die Wände des Unterstufen-Gebäudes errichtet werden, es folgt die Bodenplatte für den Verbindungsbau entlang der künftigen Erschließungsstraße. In den nächsten Wochen werden also weitere Bauteile der Schule zu erkennen sein und den Plan der neuen Schule in die Wirklichkeit umsetzen. Aus der Luft kann man seine Ausmaße jetzt real erkennen.