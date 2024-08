Teuerste Baustelle in Kleve Neubau Beuys-Gesamtschule ist im Plan

Die beiden Schulbaustellen der JBG und des Konrad-Adenauer-Gymnasiums (KAG) sind die derzeit teuersten und größten Baustellen der Stadt Kleve. Mit dem Neubau KAG und dem Umbau der alten Realschule zur JBG sollen alle weiterführenden Schulen der Stadt baulich fit für das 21. Jahrhundert gemacht werden. Doch dieses Credo von Politik und Verwaltung gilt für die gesamte Schullandschaft der Kreisstadt: Denn auch an den Grundschulen und der Kisters-Realschule wird gebaut oder geplant. Es geht um neue Klassenräume, um Räume für den offenen Ganztag oder auch schlicht um die Sanierung alter Bausubstanz. Dafür greift die Stadt tief in ihre Tasche, allein die Großbauten des KAG (Kosten: 54 Millionen Euro) an der Riswicker Straße und der JBG – mit veranschlagten 63 Millionen Euro die teuerste Baustelle der Stadt – schlagen mit mehr als 100 Millionen Euro zu Buche. Beim KAG wird sich die Fertigstellung verzögern, damit könnten beide Schulen im gleichen Jahr fertig werden. Wenn es in der JBG weiter nach Plan läuft, so Gebing.