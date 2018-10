Kleve: Netto-Markt mit Wohnungen auf Dach

Kleve Auf dem Dach des neuen Discounters sollen Wohnungen entstehen. Dafür muss dieser aber größer ausfallen als bisher in dem Gebiet erlaubt ist. Der Rat votierte für einen neuen Bebauungsplan, gegen die Stimmen von FDP und SPD.

Deshalb sollte der alte Bebauungsplan Wiesenstraße, der auch keine Wohnnutzung zugelassen hätte, geändert werden. Das und das Einzelhandelskonzept sollten mit der Bezirksregierung abgesprochen werden. Letztlich hat die Stadt bei der Bezirksregierung die nötige Ausnahme für einen 1200-Quadratmeter-Markt aber nicht erreicht. Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer hatte von Beginn an keinen Hehl daraus gemacht, dass er einen Netto-Markt mit 1200 Quadratmetern nicht für genehmigungsfähig halte, auch weil das dem Einzelhandelskonzept der Stadt widerspreche. Das habe auch die Bezirksregierung in Gesprächen mit der Stadt deutlich gemacht, erklärte Rauer im Rat. Soll das Wohnen auf dem Dach möglich sei, muss der Bebauungsplan geändert erneut offengelegt werden: als Mischgebiet.

Die CDU wolle mit dem neuen Bebauungsplan nach vorn schauen, erklärte Fraktionschef Gebing im Rat und beantragte eine Erweiterung des Beschlusses. „Wir wollen ein Konzept, das die neu entstehenden Wohnbereiche auf der Bensdorp und auf dem Union-Gelände an die City und an den Bahnhofsbereich anschließt und die bisherigen Grenzen der Versorgungsbereiche überdenkt“, sagt Jörg Cosar, Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung.

Neben den über 150 Wohnungen an der Van-den-Bergh-Straße in Richtung Bensdorp vor der denkmalgeschützten Halle der Union plant ein anderer Investor, das restliche Union-Gelände auf der anderen Seite der denkmalgeschützten Halle ebenfalls mit Wohnhäusern zu bebauen – Eingeweihte rechnen hier nochmals mit mindestens der gleichen Anzahl an Wohnungen. „Da muss man prüfen, ob das Einzelhandelskonzept mit seinen vor Jahren gezogenen Grenzen noch haltbar ist“, so Cosar. Der Beschluss solle in der Ausarbeitung eines Rahmenplanes zur grundsätzlichen städtebaulichen Ausrichtung von Union, XOX und Bensdorp und deren Verknüpfung mit dem Zentrum Kleve münden.