Stipendium für ein Jahr Warum die 14-jährige Nele aus Kleve bald in den USA lebt

Rouenhoff: „Das Parlamentarische Patenschafts-Programm leistet einen wichtigen Beitrag zur deutsch-amerikanischen Völkerverständigung. Es gibt jungen Menschen vertiefte Einblicke in das Leben in den USA. Ein solcher kultureller Austausch ist gerade in einer Zeit wichtig, in der politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Unterschiede diesseits und jenseits des Atlantiks sichtbarer zu Tage treten. Denn wir brauchen auch in schwierigeren Zeiten einen offenen Diskurs. Ich freue mich, dass Nele Venmanns ab Ende August als Stipendiatin und damit auch als Juniorbotschafterin des Kreises Kleve in die USA reisen wird.“