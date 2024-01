Entlastung für Kellen Nächster Schritt für die B220n – Erörterungstermin angesetzt

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens findet nun am Montag, 15. Januar, der Erörterungstermin mit dem Vorhabenträger, Vertretern von Trägern öffentlicher Belange und Einwendern unter der Regie der Bezirksregierung Düsseldorf statt. Der Termin in der Klever Stadthalle ist nicht öffentlich. Falls nötig, soll die Erörterung am Tag darauf fortgesetzt werden.