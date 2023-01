Bereit für den Einsatz Nachwuchskräfte der Klever Feuerwehr wechseln in die Einsatzabteilung

Dominik Becker wurde nach fast sechsjähriger Mitgliedschaft schon im Mai 2022 in den Löschzug Kleve überstellt und ist dort vollwertiges Mitglied. Den ersten Teil der Grundausbildung hat er im Spätsommer absolviert und nahm an den Übungen und Einsätzen in Kleve teil. So auch sein Kamerad Ricco Dickerboom, der sogar über acht Jahre Mitglied in der Jugendfeuerwehr Kleve nachweisen kann. Auch er wurde zum 18. Geburtstag im August und nach Vollendung des Moduls 1 der Grundausbildung in den Löschzug Kleve überstellt.