Shantys in der Stadthalle So wird die „Nacht van Ameland“ in Kleve

Die zahlreichen auftretenden Musiker werden einen ganzen Tag lang in Kleve zu Gast sein. Nach einem Mittagessen im Hotel Rilano werden sie die Innenstadt erkunden. Hier können die Klever bereits eine erste musikalische Kostprobe auf das Programm am Abend bekommen, denn das „Dweilorkest De Hollumer Gronkes“ nimmt seine Instrumente mit auf den Rundgang durch die Stadt und will den Besuchern in der Fußgängerzone einige Ständchen bringen.