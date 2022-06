Kleve : Nachhaltiger Klamottentrödel

Kleve An der Joseph-Beuys-Gesamtschule verkauften Schüler gebrauchte Kleidung für einen guten Zweck. Das Geld soll nun unter anderem auch an eine von den Arbeiterinnen der Textilindustrie gegründete Organisation gespendet werden.

Kleve (RP) Wie können wir unsere Welt zu einem besseren Ort machen? Wie schaffen wir es, nachhaltiger zu leben und so zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können? Solchen und ähnlichen Fragen geht die Klasse 6d der Joseph-Beuys-Gesamtschule nun schon seit fast zwei Jahren auf den Grund. Kein Wunder, denn sie ist die „Nachhaltigkeitsklasse“ des Jahrgangs. Zusammen mit den Klassenlehrern Petra Kliewer und David van den Bruck haben die Schüler in den vergangenen Monaten schon zahlreiche Projekte und Aktionen durchgeführt. Am vergangenen Sonntag stand nun das bisher größte Event auf dem Programm.

Nachdem im Unterricht das Thema Kleidungsherstellung behandelt wurde und besonders die sogenannte „Fast Fashion“ und deren Folgen Thema waren, zeigten sich die Kinder betroffen über die Bedingungen der Arbeiterinnen in der Textilherstellung und die Folgen, die unser Kleidungskonsum für die Umwelt hat. Gemeinsam wurde überlegt, was man ändern könnte. Dabei kamen die Schüler auf die Idee, durch Second-Hand An- und Verkauf ihren Konsum zu verringern. Auch reifte der Plan, ihre Mitschüler davon zu überzeugen. So entstand zunächst ein schulinterner Second-Hand-Kleidungströdel. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Nach intensiver und anstrengender Planung und Organisation war es am Sonntag soweit. Auf dem Schulhof an der Hoffmannallee reihten sich die Stände des Second-Hand-Mode-Verkaufs aneinander. Auf 100 Meter Länge konnten sich die Besucher bei bestem Wetter nach etwas Passendem umsehen. Alle Gäste waren dabei nicht nur von angebotenen Waren, sondern auch von der Idee und deren Umsetzung angetan und so klingelten die Kassen. Das Geld soll nun unter anderem auch an eine von den Arbeiterinnen gegründete Organisation gespendet werden.