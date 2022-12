Einzigartig im Nordkreis Kleve Nachfrage nach Hospiz in Donsbrüggen ist riesig

Irgendwann hat Leonie Reintjes (Name geändert) beschlossen: Es reicht. Sie möchte keine Chemo-Therapie mehr durchstehen, selber entscheiden, wie es weitergeht. Vor wenigen Tagen ist Reintjes im Hospiz in Donsbrüggen eingezogen. „Ich wollte auch meine Kinder entlasten“, sagt sie. Natürlich habe sie sich vorher Gedanken gemacht, wie es wohl werden würde in einem Hospiz. So wie in einem Seniorenheim vielleicht? Ein bisschen wie in einer Klinik? „Ich habe es mir auf jeden Fall ganz anders vorgestellt. So etwas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt“, sagt Reintjes. Sie bekomme wirklich alles, was sie möchte. Sogar die Tageszeitung. „Alle sind freundlich und bringen so viel Zeit mit. Das muss man sehen, um es wirklich zu glauben.“