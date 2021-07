Sinn übernimmt : Nachfolger für „Wäsche & Mehr“ in Kleve gefunden

Räumungsverkauf: „Wäsche & Mehr“ in Kleve schließt.

Kleve Der Nachfolger für „Wäsche & Mehr“ am Klever Elsabrunnen ist gefunden. Die Modekette Sinn eröffnet ihr drittes Geschäft in Kleve. Was für das Sortiment geplant ist und wann eröffnet wird.