Noch läuft der Räumungsverkauf Nachfolge gefunden – so geht es mit Buchhandlung Meyers in Kleve weiter

Kleve · Noch läuft der Räumungsverkauf in der Buchhandlung in der Klever Fußgängerzone. Allerdings hat sich schon ein Nachfolger gefunden, der das Geschäft übernimmt. Was er dort ab April plant.

23.03.2023, 19:38 Uhr

„Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“: Noch werden die Regel leerverkauft, ab April soll es unter neuer Führung weitergehen. Foto: Ludwig Krause

Die Buchhandlung Meyers in Kleve schließt. Die Buchhandlung Meyers soll weiter als Treffpunkt für Buchfreunde in Kleve an der Hagschen Straße bleiben: Hamid Benbouazza wird den Buchladen übernehmen und weiter führen, sich einen Kindertraum erfüllen und als Buchhändler arbeiten, sagt Benbouazza, der auch Vorsitzender des Integrationsrates der Stadt Kleve und Mitglied der SPD ist.