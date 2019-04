Nach Fund von Boa : Zweite Würgeschlange in Kleve entflohen

Die zweite Würgeschlange ist 80 Zentimeter lang. Derzeit weiß niemand, wo sie sich aufhält. Foto: Feuerwehr Kleve

Kleve Nach dem Fund einer Boa in Kleve wurde nun bekannt, dass sich noch eine weitere Würgeschlange im Freien befindet. Die gefundene Schlange ist inzwischen gestorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Schlange gesucht: Nach dem Fund einer Boa am Donnerstagmittag an der Spyckstraße in Kleve ist inzwischen bekannt geworden, dass es noch eine zweite Schlange gibt, die sich im Freien aufhält. Die Würgeschlange soll 80 Zentimeter lang sein. Alle Beteiligten Behörden gehen dass keine Gefahr von der Boa ausgeht, da sie sich, sofern sie noch lebt, wahrscheinlich in einer Kältestarre befindet und sich nicht oder nur sehr eingeschränkt bewegen kann. Außerdem ist sie nicht giftig.

Die beteiligten Institutionen – Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt, – waren zunächst davon ausgegangen, dass es sich bei den Schlangen um Pythons handelt. Nach einem Vergleich der Fotos mit Bilder aus dem Internet geht die Polizei inzwischen davon aus, dass es Boas sind, die ebenfalls zu den Würgeschlangen gehören.

Eine Anwohnerin der Spyckstraße hatte am Donnerstag eine 120 Zentimeter lange Schlange durch den Garten ihres Nachbar kriechen sehen. Nachdem die Feuerwehr den Besitzer ausfindet gemacht hatte, gab dieser an, dass es noch eine zweite Schlange gibt. Er habe die 120 Zentimeter lange Boa gemeinsam mit einer zweiten, kleineren, in seinem Garten begraben, weil er vom Tod der Schlangen ausgegangen war. Offenbar ist die größere Schlange aus dem Boden gekrochen. Sie wurde zu einer Kleintierklinik gebracht, wo sie dann verendet ist.

Noch sind viele Fragen in dem Fall offen. So ist noch kaum etwas über den Halter bekannt, außer dass er laut Polizei 45 Jahre alt ist. Noch nicht geklärt ist Folgendes: Wie kam es dazu, dass die Boas in eine Kältestarre verfallen sind? Wurden sie nicht in einem beheizten Terrarium gehalten? Hatte der Besitzer keine ausreichende Sachkenntnisse oder warum hat er die Schlangen für tot gehalten? Wird er als Tierhalter nun Auflagen bekommen?

Laut Polizei wurden in der Wohnung keine weiteren Schlangen vorgefunden. Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen den Tierschutz wurde das Veterinäramt des Kreises Kleve eingeschaltet. Ruth Keuken, Pressesprecherin des Kreises Kleve, kündigte am Freitag an, dass die Behörde dem Tierhalter einen Besuch abstatten wird.

Weil die vermisste Schlange derzeit nicht als gefährlich eingestuft wird, gibt es derzeit auch keine groß angelegte Suche nach ihr. Laut der Stadt Kleve ist ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in regelmäßigen Abständen vor Ort, um zu sehen, ob die Boa irgendwo auftaucht.