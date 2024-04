Ärger mit der Stadt Automatenkiosk in der Klever Innenstadt nach Monaten geöffnet

Holpriger könnte ein Start kaum sein, seit Ende vergangener Woche aber ist es soweit: Ingo Marks hat an der Großen Straße in der Fußgängerzone den sechsten Automatenkiosk in Kleve eröffnet. Das Geschäft, das weitgehend ohne Personal auskommt, trägt den Namen „Snackomore“. Dabei wollte der Unternehmer in dem Geschäftslokal, in dem sich bis Januar 2023 das Computerspielgeschäft GameStop befunden hatte, schon im Dezember starten. Doch die Automaten wurden nicht rechtzeitig geliefert. Im Januar eröffnete Marks dann, doch die Stadt machte nach wenigen Tagen einen Strich durch die Rechnung: Wegen fehlender Genehmigungen forderte man per Einschreiben zur Schließung auf. Marks folgte der Aufforderung, doch das ordnungsbehördliche Verfahren zog sich.