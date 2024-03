Vogelschutz im Fokus Nabu klagt gegen Windrad bei Thermokompaktanlage in Kleve

Kleve · Die USK wollen, dass die Kläranlage in Salmorth künftig mit grünem Strom versorgt wird. Doch die Naturschützer ziehen gegen die Windkraft vors Oberverwaltungsgericht Münster. Was treibt sie an?

08.03.2024 , 17:56 Uhr

In der Nähe der Thermokompaktanlage in Kleve soll ein Windrad platziert werden. Foto: Markus van Offern (mvo)