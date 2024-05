„My Bistro“ in der Fußgängerzonge Neues Bistro in Kleves Innenstadt eröffnet

Die Klever können sich über ein neues kulinarisches Angebot in der Fußgängerzone freuen: Nach einigen Monaten Umbauzeit hat in der Innenstadt ein neues Bistro eröffnet. „My Bistro“ ist in die Räume des ehemaligen Klever Reisebüros gezogen. Nicht nur die Tische in der Außengastronomie sind neu, auch im Innenbereich hat sich einiges verändert.