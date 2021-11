Kleve: Prozess in Düsseldorf : Mutmaßlicher Terrorist konvertierte in Kenia zum Islam

Kleve/Düsseldorf In Afrika war der 30-jährige Klever drauf und dran, Pilot zu werden. Später soll er sich der al-Nusra-Front in Syrien angeschlossen haben.

So versuchte er etwa im Südsudan und in Kenia als Buschpilot notwendige Flugstunden zu sammeln. In dem ostafrikanischen Land habe er 2012 ein Dasein als Nomade geführt und in Strohhütten gelebt. Dort soll der junge Mann auch zum Islam konvertiert sein. Der Grund soll seine damalige Freundin gewesen sein, die zur Minderheit der Muslime in Kenia gehörte. Der Angeklagte habe sich bloß der Gemeinschaft anpassen wollen, so der Zeuge. Doch war die Hingabe zum Islam wirklich nur der Liebe wegen? Der Vorsitzende Richter äußerte Zweifel: „Es wirkt doch eher so, als wäre das recht gezielt und mit einer gewissen Zukunftsperspektive ausgestattet gewesen.“