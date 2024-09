Nach langem Krebsleiden Lebensfreude im Hospiz – Mutmacherin Martina Iland verstorben

Aus ihren letzten Lebenstagen machte Martina Iland ein Fest. Sie lud Freunde ins Hospiz ein, genoss die Sonne, spielte Karten mit den Pflegerinnen, fuhr auf dem Motorrad durch die Niederung – und inspirierte so viele Menschen in der Region. Am vergangenen Montag ist sie im Alter von 60 Jahren ihrem Krebsleiden erlegen.