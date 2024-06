DSDS-Stars und Nachwuchskünstler in Kleve Ein Musikfestival für die ganze Familie im Forstgarten

Der Verein Electric Visions Cleve (EVC) veranstaltet auch in diesem Jahr wieder ein Open Air-Festival für die ganze Familie an der Konzertmuschel im Forstgarten. Das Festival steigt am Samstag von 13 bis 18 Uhr. Weil die Musiker, die am Samstag auf der Bühne stehen werden, auf Gage verzichten, weil es Sponsoren gibt und weil der Verein Electric Visions Cleve viel ehrenamtliche Arbeit in das Festival steckt, wird der Eintritt kostenlos sein.